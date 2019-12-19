2019-12-19T06:08:24+03:00
Общество

12-летнего подростка разыскивают в Ижевске

Он ушел из дома в неизвестном направлении
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 12-летнего Сидорова Богдана. Он ушел из дома 18 декабря около 21:00 по улице Баранова в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Носит очки в темной оправе.

Был одет в черную шапку с белой эмблемой, оранжевая куртка, зеленую толстовку с капюшоном, серые трикотажные брюки, черные ботинки. При себе имел черный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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- В рамках проекта «Закулисье» мы часто оказываемся в необычных компаниях, организациях и предприятиях. На этот мы расскажем, чем живет сарапульская женская колония - здесь отбывают срок примерно 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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