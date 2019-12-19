2019-12-19T06:20:20+03:00
Общество

21 декабря в Ижевске состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья»

Территория благоустроена благодаря инициативному бюджетированию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/izhevsk.tropa.zdorovyaФото: vk.com/izhevsk.tropa.zdorovya
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В Ижевске 21 декабря, в субботу, в 13:00 состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья». Об этом сообщает пресс-служба города.

- Парк благоустроен благодаря участию горожан в конкурсе по инициативному бюджетированию. В программе флеш-моб, показательные выступления на воркаутах и подвижные игры для детей. Территорию начали благоустраивать в 2017 году, для освещения участка рядом с улицей Парашютной были установлены 16 фонарей, дорожки отсыпаны щепой и щебенкой, - сообщает пресс-служба.

В 2019 году был разработан проект благоустройства, предусматривающий установку 57 опор освещения по периметру парковой территории, где проходят лыжные и пешеходные трассы, в том числе и для занятий скандинавской ходьбой, обустройство детской и спортивной площадок.

Общая стоимость проекта составляет 1 млн 447,5 тыс. рублей. Денежные средства поступили из нескольких источников: республиканский бюджет выделил субсидию в размере 1 млн руб., 150 тыс. руб. профинансировал местный бюджет, представители бизнеса в качестве спонсорской помощи направили 150 тыс. руб., ещё 147 тыс. руб. составил вклад жителей Ленинского района.

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- По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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