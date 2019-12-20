2019-12-20T13:01:21+03:00
Происшествия

Два человека скончались в результате ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 19 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 19 декабря, в четверг, на 59-м км автодороги «Игра - Глазов» Балезинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 22-летняя девушка, водитель машины «Опель», по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в машину «Киа» под управлением 25-летнего молодого человека. После этого «Киа» врезалась в «Рено», - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир «Опеля» - 50-летняя женщина скончалась, водитель «Опеля» получила травмы, ее отвезли в больницу, где она скончалась. Водитель «Киа» получил травмы, его отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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