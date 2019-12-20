Два человека скончались в результате ДТП на трассе Удмуртии
В Удмуртии 19 декабря, в четверг, на 59-м км автодороги «Игра - Глазов» Балезинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 22-летняя девушка, водитель машины «Опель», по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в машину «Киа» под управлением 25-летнего молодого человека. После этого «Киа» врезалась в «Рено», - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пассажир «Опеля» - 50-летняя женщина скончалась, водитель «Опеля» получила травмы, ее отвезли в больницу, где она скончалась. Водитель «Киа» получил травмы, его отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 56-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого.
- Специалисты подсчитали во сколько рублей жителям Удмуртии обойдется самый праздничный салат «Оливье».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»