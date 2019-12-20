Начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска покинула пост

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-20T17:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Катрина Селезнева покинула свой пост. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В связи с тем, что дочь учится в первом классе, а сын готовится к поступлению в университет, она приняла решение вернуться на прежнее место работы, чтобы уделять больше внимания своей семье, - назвали причину ухода в пресс-службе.

Последний рабочий день Катрины Селезневой – 20 декабря. После исполнять обязанности начальника будет Гульнара Маликова, заместитель руководителя этого структурного подразделения.

Напомним, что Катрина Селезнева была назначена на должность начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска 25 мая 2019 года. Ранее, в 2010-2019 годах, работала директором спортивной школы «Нефтяник».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Какая она - новый начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска? В эфире радио «КП-Ижевск» раскрываем секреты.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU