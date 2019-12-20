2019-12-20T17:04:37+03:00
Общество

Начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска покинула пост

Последний рабочий день Катрины Селезневой – 20 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Катрина Селезнева покинула свой пост. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В связи с тем, что дочь учится в первом классе, а сын готовится к поступлению в университет, она приняла решение вернуться на прежнее место работы, чтобы уделять больше внимания своей семье, - назвали причину ухода в пресс-службе.

Последний рабочий день Катрины Селезневой – 20 декабря. После исполнять обязанности начальника будет Гульнара Маликова, заместитель руководителя этого структурного подразделения.

Напомним, что Катрина Селезнева была назначена на должность начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска 25 мая 2019 года. Ранее, в 2010-2019 годах, работала директором спортивной школы «Нефтяник».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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