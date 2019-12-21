Турфирма в Ижевске обманула 18 граждан на 1,5 млн рублей
В Ижевске отдел судебных приставов предъявил исполнительные листы в отношении турфирмы, которая обязана вернуть 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- По словам граждан, пострадавших от действий организации, они заполняли анкету, по предпочтению страны отдыха. В течение недели им перезванивали и поздравляли с выигрышем, предлагали прийти на праздничный ужин. На мероприятии подписывали договор, оказывалось, что выигрыш состоит в том, что победителям предоставляется скидка на тур, остальную часть нужно было доплатить. В итоге поездки не совершались, а деньги не возвращались, - сообщает пресс-служба.
Сейчас в списке пострадавших от действий организации жители Воткинска, Сарапула, Ижевска, Чайковского, Можги, Якшур-Бодьи. Граждане вносили денежные средства за предполагаемые туры от 46 тысяч рублей до 240 тысяч рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Внимание! 17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии.
- ХК «Ижсталь» обыграла московскую «Звезду».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»