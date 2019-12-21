2019-12-21T11:32:37+03:00
Происшествия

Турфирма в Ижевске обманула 18 граждан на 1,5 млн рублей

В списке пострадавших от действий организации жители разных городов республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске отдел судебных приставов предъявил исполнительные листы в отношении турфирмы, которая обязана вернуть 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- По словам граждан, пострадавших от действий организации, они заполняли анкету, по предпочтению страны отдыха. В течение недели им перезванивали и поздравляли с выигрышем, предлагали прийти на праздничный ужин. На мероприятии подписывали договор, оказывалось, что выигрыш состоит в том, что победителям предоставляется скидка на тур, остальную часть нужно было доплатить. В итоге поездки не совершались, а деньги не возвращались, - сообщает пресс-служба.

Сейчас в списке пострадавших от действий организации жители Воткинска, Сарапула, Ижевска, Чайковского, Можги, Якшур-Бодьи. Граждане вносили денежные средства за предполагаемые туры от 46 тысяч рублей до 240 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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