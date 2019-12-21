Двое рыбаков в Удмуртии провалилось под лёд

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-21T16:58:51+03:00

Один из них погиб

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В Удмуртии под лёд на реке Кама в селе Каракулино провалились два рыбака на снегоходе. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба республики.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

- В 07:47 от ЕДДС на дежурный телефон Поисково-спасательного отряда №5 с. Каракулино поступило сообщение о двух мужчинах, которые в районе с. Чеганда, левый берег р. Кама, на снегоходе «Буран», не заметив полынью провалились под лед. 51-летний мужчина смог выбраться самостоятельно, а водитель погиб, - сообщает пресс-служба.

В результате поисковых работ было найдено тело 55-летнего рыбака.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="712" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/750965" frameborder="0"></iframe> Пресс-служба МЧС по Удмуртии предупреждает об опасности тонкого льда.

ИСТОЧНИК KP.RU