Двое рыбаков в Удмуртии провалилось под лёд
В Удмуртии под лёд на реке Кама в селе Каракулино провалились два рыбака на снегоходе. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба республики.
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
- В 07:47 от ЕДДС на дежурный телефон Поисково-спасательного отряда №5 с. Каракулино поступило сообщение о двух мужчинах, которые в районе с. Чеганда, левый берег р. Кама, на снегоходе «Буран», не заметив полынью провалились под лед. 51-летний мужчина смог выбраться самостоятельно, а водитель погиб, - сообщает пресс-служба.
В результате поисковых работ было найдено тело 55-летнего рыбака.
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Пресс-служба МЧС по Удмуртии предупреждает об опасности тонкого льда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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