2019-12-23T08:55:04+03:00
Общество

Кардиолог дал рекомендации ижевчанам, что приготовить на новогодний стол

Какие продукты лучше исключить
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Кардиолог дал рекомендации ижевчанам, что приготовить на новогодний стол. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- Кардиологи всегда предупреждают о необходимости ограничения приема обильной соленой, сладкой и жирной пищи. Овощи и фрукты должны быть представлены преимущественно в свежем виде. Если это не нарезка, а салаты, то постарайтесь выбрать рецепты без вареных и консервированных продуктов. Исключайте майонез, высококалорийную сметану и сливки. Для приготовления горячих рыбных и мясных блюд используйте тушение, запекание, а не жарку, - сообщает пресс-служба.

Также предпочтение для сыров по содержанию жира - менее 45%, к сырам отлично подойдут мёд, соусы из кисловатых ягод: смородины, брусники, клюквы, а также орехи.Праздничный стол не обходится без желанных десертов и выпечки, нужно выбирать из них менее калорийные.

Что касается напитков, то лучше пить больше воды, морсов, соков. Допустимо выпить в сутки два бокала шампанского или 200-250 мл сухого красного вина, для крепких спиртных напитков относительно безопасная суточная доза 80-100 мл. Не пейте алкогольные напитки натощак, не смешивайте разные по крепости напитки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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