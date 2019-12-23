23 декабря местами в Удмуртии ожидается ледяной дождь
В Удмуртии 23 декабря местами может пройти ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Дождь может начаться в 08:00. Так, температура днем 23 декабря будет -2…-4 градуса, ночью -7…-9 градусов.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и быть внимательными. Пешеходам, переходить дорогу в установленных местах и убедившись в отсутствии машин либо полной остановки транспорта.
Автовладельцам выбирать места парковки, возможен откат машины, пешеходам выбирать нескользящую обувь.
Какой будет погода на неделе, читайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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