23 декабря местами в Удмуртии ожидается ледяной дождь

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-23T07:11:25+03:00

Дождь может начаться в 08:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 23 декабря местами может пройти ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Дождь может начаться в 08:00. Так, температура днем 23 декабря будет -2…-4 градуса, ночью -7…-9 градусов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и быть внимательными. Пешеходам, переходить дорогу в установленных местах и убедившись в отсутствии машин либо полной остановки транспорта.

Автовладельцам выбирать места парковки, возможен откат машины, пешеходам выбирать нескользящую обувь.

Какой будет погода на неделе, читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Один из лицеев Ижевска получит грант размером более чем в 5 млн рублей.

- Внезапно выяснилось, что председатель правительства Удмуртии стреляет лучше силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU