2019-12-23T07:11:25+03:00
Общество

23 декабря местами в Удмуртии ожидается ледяной дождь

Дождь может начаться в 08:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 23 декабря местами может пройти ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Дождь может начаться в 08:00. Так, температура днем 23 декабря будет -2…-4 градуса, ночью -7…-9 градусов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и быть внимательными. Пешеходам, переходить дорогу в установленных местах и убедившись в отсутствии машин либо полной остановки транспорта.

Автовладельцам выбирать места парковки, возможен откат машины, пешеходам выбирать нескользящую обувь.

Какой будет погода на неделе, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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