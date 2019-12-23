Частный детский сад в Ижевске закрыли из-за кишечной инфекции
В Ижевске закрыли частный детский сад из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
- В декабре 2019 года в связи с регистрацией двух случаев кишечной инфекции у детей было проведено эпидемиологическое расследование. В ходе которого были установлены нарушения санитарного законодательства. Нарушение в прохождении медосмотра и аттестации у сотрудников, не проводился контроль за температурным режимом хранения продуктов, не проводилась дезинфекция помещений, - сообщает пресс-служба.
По фактам многочисленных нарушений был составлен протокол, материалы дела направлены в суд. Детский сад закрыли с 19 декабря 2019 года на 30 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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