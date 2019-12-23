2019-12-23T11:04:20+03:00
Общество

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует воздержаться от поездок на машине

Это связано с ухудшением погодными условиями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- В связи с осложнившимися погодными условиями: резкий порывистый ветер, выпадение осадков в виде «ледяного дождя», на дорогах республики ожидается гололёд водителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов и быть внимательными на дороге. Максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - сообщает ведомство.

В настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме, дорожная обстановка находится под контролем Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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