2019-12-23T12:00:31+03:00
Общество

На ремонт дорог в 2020 году в Ижевске запланировано более 488 млн рублей

За счет этих средств планируется отремонтировать 23 объекта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске в 2020 году потратят на ремонт дорог более 488 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Служба благоустройства и дорожного хозяйства города заключила муниципальные контракты на ремонт улично-дорожной сети по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма финансирования составит 488,4 млн рублей. За счет этих денег планируется отремонтировать 23 объекта общей протяженностью 31,76 км.

- Также определились подрядчики – АО ДП «Ижевское» (будет делать ремонт в Октябрьском и Индустриальном районах) на сумму 95,66 млн рублей и ООО «Радонеж Дорожные конструкции» (Первомайский и Устиновский районы) на общую сумму 151,45 млн. В Ленинском районе будет ремонтировать улицы АО «Удмуртавтодор» - 241,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Экономия по итогам торгов составила 3,54 млн. рублей. По предварительной информации, эти средства будут распределены на выполнение дополнительных работ на запланированных участках.

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- Список составили по результатам опросов самих ижевчан. Также с помощью опросов выбрали «лидеров» антирейтинга – топ-10 участков, которые требуют первоочередного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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