Уголовное дело в отношении «разбойников-рецидивистов» направлено в суд Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-23T16:36:31+03:00

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В Удмуртии уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Двое мужчин, ранее судимых за преступления против собственности, 8 октября 2019 года, надев на себя маски, проникли на территорию участка жилого дома, зашли в сарай и ждали, пока хозяева уйдут. После этого, зашли в дом и застав там хозяйку пожилого возраста, избили ее, требовали деньги и золотые украшения, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил более 500 тысяч рублей. На данный момент преступники частичного его возместили. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU