Дорожные службы Ижевска в ночь с 23 на 24 декабря будут работать в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-23T16:10:00+03:00

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В Ижевске дорожные службы в ночь с 23 на 24 декабря перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Предприятия благоустройства увеличат количество техники, предназначенной для подсыпки и подметания проезжей части и тротуаров, для борьбы с зимней скользкостью будут использоваться современные противогололедные материалы, - сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали ледяной дождь и сильный гололед (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU