Дорожные службы Ижевска в ночь с 23 на 24 декабря будут работать в усиленном режиме
В Ижевске дорожные службы в ночь с 23 на 24 декабря перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Предприятия благоустройства увеличат количество техники, предназначенной для подсыпки и подметания проезжей части и тротуаров, для борьбы с зимней скользкостью будут использоваться современные противогололедные материалы, - сообщает пресс-служба.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали ледяной дождь и сильный гололед (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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