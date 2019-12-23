За прошедшие выходные у жителей Удмуртии было похищено более 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-23T14:28:01+03:00

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В Удмуртии с 20 по 22 декабря зарегистрировано 27 обращений о хищении денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Жертвами злоумышленников стали жители г. Ижевска, г.Воткинска, г.Глазова, г. Сарапула, Завьяловского, Кезского и Красногорского районов республики. В общей сложности у жителей Удмуртии было похищено 1 624 000 рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Не перечисляйте незнакомым денежные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU