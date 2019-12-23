По факту происшествия на реке Кама с двумя рыбаками в Удмуртии проводится доследственная проверка
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту происшествия с двумя рыбаками на реке Кама. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Утром 21 декабря двое жителей Ижевска ехали на снегоходе по льду реки Кама. Во время движения снегоход провалился под лед. Один из рыбаков смог спастись, его отвезли в больницу с признаками переохлаждения. Второй мужчина утонул, - сообщает пресс-служба.
В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, истребована служебная информация из органов внутренних дел, медицинских учреждений, Гостехнадзора. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следственное управление предупреждает жителей Удмуртии о необходимости принятия мер предосторожности на водоемах зимой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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