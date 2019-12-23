В ДТП на трассе Удмуртии погиб человек
В Удмуртии на 5 км автодороги «Объездная Воткинска» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республики.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 46-летний водитель машины «Шкода» врезался в стоящую машину «Вольво», под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «Шкоды» получил смертельную травму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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