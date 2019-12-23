В ДТП на трассе Удмуртии погиб человек

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-23T14:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 5 км автодороги «Объездная Воткинска» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республики.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 46-летний водитель машины «Шкода» врезался в стоящую машину «Вольво», под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил смертельную травму.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За прошедшие выходные у жителей Удмуртии было похищено более 1,5 млн рублей.

- В Ижевске заключили контракт на ремонт дорог в 2020 году. Сколько планируется потратить.

- Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует воздержаться от поездок на машине.

- 62-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU