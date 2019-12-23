2019-12-23T14:44:51+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Удмуртии погиб человек

ДТП произошло 21 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 5 км автодороги «Объездная Воткинска» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республики.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 46-летний водитель машины «Шкода» врезался в стоящую машину «Вольво», под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил смертельную травму.

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- 62-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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