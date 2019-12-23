Крыса Лариса предсказала строительство аквапарка в Ижевске в 2020 году
23 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) крыса Лариса предсказывала будущее.
Крыса Лариса нагадала строительство аквапарка в Ижевске в 2020 году
Так, одной из слушательниц символ наступающего года предсказала удачную сдачу сессии, другой выплату ипотеки в следующем году. Однако Лариса ответила «нет» на вопрос слушательницы «Будет ли в Ижевске теплое лето?».
Самое интересное, что крыса положительно ответила на вопрос о строительстве аквапарка в столице Удмуртии и появлении крупной сети магазинов. Возможно, в следующем году мы заговорим об этом вновь.
Полный эфир можно послушать по ссылке.
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Крыса Лариса предсказывает ижевчанам будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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