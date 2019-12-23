Крыса Лариса предсказала строительство аквапарка в Ижевске в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-23T17:29:13+03:00

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23 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) крыса Лариса предсказывала будущее.

Крыса Лариса нагадала строительство аквапарка в Ижевске в 2020 году 00:00 00:00

Так, одной из слушательниц символ наступающего года предсказала удачную сдачу сессии, другой выплату ипотеки в следующем году. Однако Лариса ответила «нет» на вопрос слушательницы «Будет ли в Ижевске теплое лето?».

Самое интересное, что крыса положительно ответила на вопрос о строительстве аквапарка в столице Удмуртии и появлении крупной сети магазинов. Возможно, в следующем году мы заговорим об этом вновь.

Полный эфир можно послушать по ссылке.

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Крыса Лариса предсказывает ижевчанам будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU