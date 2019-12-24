Двое жителей Воронежской области сбывали наркотики на территории Удмуртии
В Ижевске сотрудники полиции задержали двух жителей Воронежской области (26 и 28 лет) по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в нашу республику злоумышленники приехали в октябре этого года. Крупные партии наркотических средств растительного и синтетического происхождения они забирали в Завьяловском районе.
- В арендованных квартирах злоумышленники расфасовывали наркотики и в последующем сбывали путем оборудования тайников в Ижевске. Одного из подозреваемых полицейские задержали в момент закладки наркотиков в тайник в лесополосе на ул. Холмогорова, - говорится в сообщении. - В ходе обысков, проведенных в арендованных подозреваемыми квартирах, сотрудники полиции обнаружили весы, упаковочный материал, а также наркотические средства растительного происхождения.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей, возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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