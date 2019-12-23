2019-12-23T14:13:28+03:00
Общество

Ижевчанка Диляра Шакирьянова исполнила сольный танец на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

В субботу показали финальный выпуск шоу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/di_ladywhipheadФото: instagram.com/di_ladywhiphead
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Ижевчанка Диляра Шакирьянова в финале шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ (16+) исполнила сольный танец. Несмотря на то, что она покинула проект эфиром ранее, в финальном выпуске показали самые яркие номера.

- Игорь Рудник (хореограф. – Прим. ред.) - спасибо тебе...я не сразу поняла в чем «изюм» трека и номера...чет сомневалась все, и очень боялась подставить тебя как хореографа. Жаль, что мы разобщались ближе к концу сезона, но очень круто, что это вообще произошло! Лучше не представить! Короче, самый кайфовый выход, по моему крутое завершение моего пути, - написала девушка на своей странице в «Инстаграм».

- Моя Ди ты такая особенная, я это чувствовала с самого начала. Ты моя звезда! Ты мудрая! Ты сильная! - прокомментировала выступление наставница Татьяна Денисова.

Это был заключительный выпуск шоу, в котором объявили победителя. Им стал подопечный Татьяны Денисовой Кирилл Цыганов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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