Новая спортплощадка появится на территории школы № 81 в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-24T07:47:26+03:00

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26 декабря в 12:00 в Ижевске состоится открытие спортивного парка «Союзники» на территории школы №81.

Как сообщает пресс-служба администрации города, создание парка - результат совместной работы горожан и Фонда развития местных сообществ «Союзники». В парке установлены уличные тренажеры, теннисный стол, спортивные скамейки, а также поле с травмобезопасным резиновым покрытием для занятий игровыми видами спорта: баскетболом, мини-футболом и волейболом.

Отметим, что общая стоимость проекта составила 1,4 млн. рублей: 1 млн. рублей выделил республиканский бюджет, 15% от стоимости обеспечил бюджет города, 100 000 выделил спонсор, еще 150 000 рублей - вклад местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU