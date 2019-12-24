Новая спортплощадка появится на территории школы № 81 в Ижевске
26 декабря в 12:00 в Ижевске состоится открытие спортивного парка «Союзники» на территории школы №81.
Как сообщает пресс-служба администрации города, создание парка - результат совместной работы горожан и Фонда развития местных сообществ «Союзники». В парке установлены уличные тренажеры, теннисный стол, спортивные скамейки, а также поле с травмобезопасным резиновым покрытием для занятий игровыми видами спорта: баскетболом, мини-футболом и волейболом.
Отметим, что общая стоимость проекта составила 1,4 млн. рублей: 1 млн. рублей выделил республиканский бюджет, 15% от стоимости обеспечил бюджет города, 100 000 выделил спонсор, еще 150 000 рублей - вклад местных жителей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Двое жителей Воронежской области сбывали наркотики на территории Удмуртии
На место проведения «Ижевской винтовки» можно будет добраться на бесплатном автобусе
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»