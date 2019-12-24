Почти половина населения Удмуртии привились против гриппа перед началом эпидсезона
В Удмуртии к началу эпидсезона поставили прививки против гриппа 48,5% населения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.
- На 23 декабря текущего года 731 928 жителей (в т.ч. 224 608 детей) региона получили вакцинацию против гриппа перед началом эпидсезона. Категории групп риска привиты: работники торговли – 113,6%, работники сферы образования – 106,6%, транспорта – 106,9%, коммунальной сферы 101,5%, медицинские работники – 98,1%, студенты – 101,4%, - сообщает пресс-служба.
Вакцина, которой у жителей республики есть возможность привиться, обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.
За период со 16 по 22 декабря 2019 года среди населения республики уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 19,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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