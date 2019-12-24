И.о. министра здравоохранения Удмуртии рассказал о судьбе горбольницы №2

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-24T14:33:05+03:00

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И.о. министра здравоохранения Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе горбольницы №2. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на Георгия Щербака.

- Хотел бы отметить, что поликлиника находится в здании культурного наследия, поэтому перед будущими решениями стоит задача правильно отнестись, в том числе, и к этим архитектурным памятникам. Здание должно остаться и на момент принятия решения, и даже на момент строительства, как я предполагаю. Мы будем продолжать приём пациентов в этом же здании поликлиники, - рассказал и.о. министра.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил о строительстве нового медцентра на территории существующей больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU