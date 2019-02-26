2019-02-26T08:19:34+03:00
Общество

В Ижевске снесут городскую больницу №2?

По планам ее ремонт обойдется в 500 миллионов рублей
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: гугл картыФото: гугл карты
Изменить размер текста:

В Ижевске рассматривают вариант сноса городской больницы №2. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), на ее месте ни в коем случае не будет торгового центра или жилищного комплекса.

- Почему у нас такие планы? Сейчас три корпуса больницы никаким требования и нормативам не отвечают. Мы стоим перед дилеммой – вложить 500 миллионов рублей в ремонт или добавить денег, выйти на федерацию, и поставить новую современную клинику, с тем же функционалом, но более просторную, - сообщил Александр Бречалов.

На данный момент ведутся переговоры с министерством здравоохранения Удмуртии о том, какой вариант выбрать.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Студентке из Ижевска сделали выговор за мат на лекции.

Глава Удмуртии рассказал, сколько нужно средств, чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска.

Вау! Ижевчанин стал призером Чемпионата мира по ледовому искусству.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом в Удмуртии, вынесли приговор
Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов
Студентке из Ижевска сделали выговор за мат на лекции
Чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска, необходимо 4-5 миллиардов рублей
Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству
В Ижевске запустят инвестиционный проект по обновлению электротранспорта
Житель Удмуртии повредил автомобиль такси из-за отказа в поездке
Какие улицы Ижевска почистили в ночь с 25 на 26 февраля?
Февраль 2019 года оказался самым снежным месяцем за всю зиму в Удмуртии
На ижевском предприятии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве
«Подручные средства - ведра и альпинистское снаряжение»: как школьники из Удмуртии строили самого высокого снеговика
Tele2 обеспечит LTE-покрытием 96% жителей Удмуртии
Республиканские зимние сельские игры в 2020 году пройдут в селе Завьялово
На 1 января 2019 года в Удмуртии число браков сократилось на 12%
Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске
На улицы Ижевска вышел новый троллейбус с автономным ходом
На реконструкцию коллектора №26 в Ижевске необходимо более 1 миллиарда рублей
Ижевчанку, которая подозревается в мошенничестве с турпутевками, задержали сотрудники полиции
Прямая трансляция эфира с председателем гордумы на радио «Комсомольская правда»-Ижевск
Два автомобиля столкнулись на трассе в Ижевске
Улица Благодатная появится в Ижевске
У ижевчанки под предлогом снятия порчи украли деньги и ювелирные украшения
Уроженка Ижевска Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения
По делу взрыва дома на улице Удмуртской в Ижевске признали пострадавшими почти 460 человек
Новое здание построят на месте старого театра им. Короленко в Ижевске