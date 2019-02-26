В Ижевске снесут городскую больницу №2?

СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-26T08:19:34+03:00

По планам ее ремонт обойдется в 500 миллионов рублей

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В Ижевске рассматривают вариант сноса городской больницы №2. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), на ее месте ни в коем случае не будет торгового центра или жилищного комплекса.

- Почему у нас такие планы? Сейчас три корпуса больницы никаким требования и нормативам не отвечают. Мы стоим перед дилеммой – вложить 500 миллионов рублей в ремонт или добавить денег, выйти на федерацию, и поставить новую современную клинику, с тем же функционалом, но более просторную, - сообщил Александр Бречалов.

На данный момент ведутся переговоры с министерством здравоохранения Удмуртии о том, какой вариант выбрать.

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ИСТОЧНИК KP.RU