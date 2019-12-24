Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-24T14:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске состоится Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений республики (0+). Об этом сообщает пресс-служба города.

- 29 декабря в 11:00 на Ижевском ипподроме состоится Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений Удмуртии. Дружба и единение многонационального народа нашей страны - основные принципы проведения соревнований, - сообщает пресс-служба.

Одновременно на нескольких площадках встретятся команды представителей разных стран: Украины, Азербайджана, России, Армении и др. Свою команду представит и Удмуртия. Присоединиться к участникам может любой желающий.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И.о. министра здравоохранения Удмуртии рассказал о судьбе горбольницы №2.

- Три долгостроя в Удмуртии сдадут в 2020 году.

- На Кремлевскую ёлку в Москву отправятся 44 школьника из Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU