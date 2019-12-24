2019-12-24T14:44:09+03:00
Общество

Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 29 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске состоится Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений республики (0+). Об этом сообщает пресс-служба города.

- 29 декабря в 11:00 на Ижевском ипподроме состоится Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений Удмуртии. Дружба и единение многонационального народа нашей страны - основные принципы проведения соревнований, - сообщает пресс-служба.

Одновременно на нескольких площадках встретятся команды представителей разных стран: Украины, Азербайджана, России, Армении и др. Свою команду представит и Удмуртия. Присоединиться к участникам может любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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