2019-12-24T14:42:51+03:00
Происшествия

11-летний ребенок получил травмы в ДТП в Ижевске

ДТП произошло 23 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске, напротив дома №78 по улице Т. Барамзиной 23 декабря произошло ДТП с участием 11-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 46-летний водитель машины «Сузуки» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, - сообщает ведомство.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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