В одном из банков Ижевска обнаружена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей
В одном из Ижевских банков была обнаружена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что купюра поступила в банк от индивидуального предпринимателя в виде выручки от продажи товаров на одном из рынков, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
МВД по Удмуртии напоминает руководителям организаций и учреждений, осуществляющих прием денежных средств от населения, о необходимости использования детекторов для распознавания фальшивых денежных знаков, а также установки систем видеонаблюдения в кассовой зоне и на прилегающей территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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