2019-12-24T17:46:12+03:00
Общество

В одном из банков Ижевска обнаружена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей

Купюра поступила в банк от индивидуального предпринимателя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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В одном из Ижевских банков была обнаружена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что купюра поступила в банк от индивидуального предпринимателя в виде выручки от продажи товаров на одном из рынков, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает руководителям организаций и учреждений, осуществляющих прием денежных средств от населения, о необходимости использования детекторов для распознавания фальшивых денежных знаков, а также установки систем видеонаблюдения в кассовой зоне и на прилегающей территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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