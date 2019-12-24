Молодой человек из Удмуртии осужден за долги по алиментам
В Удмуртии осудили местного жителя за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что мужчина задолжал своей несовершеннолетней дочери более 168 тысяч рублей. Судебные заседания по рассмотрению уголовного дела откладывались, потому что молодой человек на них не являлся. Его объявили в розыск, после этого заключили под стражу, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты и (или) иного дохода осужденного.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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