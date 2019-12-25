Власти Ижевска расторгли контракт на строительство площадки для собак
Власти Ижевска расторгают контракт с подрядчиком на строительство площадки для выгула собак. Распоряжение подписал глава города Олег Бекмеметьев.
Как пояснили в пресс-службе Ижевска, проект нужно переделывать.
- Глава города выезжал на встречу с заводчиками собак в Ленинском районе. Они высказали свои пожелания. Проект нужно корректировать. Поэтому действующий контракт расторгается, а в начале следующего года будем проектировать и заключать его снова, - прокомментировали в пресс-службе.
Заводчики высказали свои претензии по поводу расположения дорожек, размера площадки и контейнерам по сбору отходов.
Напомним, первую площадку для выгула собак предлагали построить в Ленинском районе. Ранее власти города установили, что площадь пространства должна быть не менее 100 кв. м и что оно должно быть огорожено забором не менее 2 м.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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