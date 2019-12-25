ХК «Ижсталь» уступила команде из Ташкента «Хумо»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-25T08:39:07+03:00

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24 декабря в Ижевске прошла игра команды «Ижсталь с командой из Ташкента «Хумо», которая в итоге выиграла. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- Первый гол был забит в ворота сталевар, команда ответила только на 37-й минуте. Гости в заключительном периоде при равном счете с третьего захода забили победную шайбу в большинстве, - сообщает пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Заключительная игра в этом году у «Ижстали» пройдет в Перми, там хоккеисты встретятся с командой «Молот-Прикамье».

- Хорошая игра получилась: быстрая, с обилием борьбы, атак и переходами от обороны в атаку – живая такая игра. Нелепые удаления, конечно, свели на нет все наши старания. Чуть-чуть не дотерпели. Соперника – с победой. Двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU