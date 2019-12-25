2019-12-25T08:39:07+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» уступила команде из Ташкента «Хумо»

Игра завершилась со счетом 1:2
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Наталья АКИЛИНАФото: Наталья АКИЛИНА
Изменить размер текста:

24 декабря в Ижевске прошла игра команды «Ижсталь с командой из Ташкента «Хумо», которая в итоге выиграла. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- Первый гол был забит в ворота сталевар, команда ответила только на 37-й минуте. Гости в заключительном периоде при равном счете с третьего захода забили победную шайбу в большинстве, - сообщает пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Заключительная игра в этом году у «Ижстали» пройдет в Перми, там хоккеисты встретятся с командой «Молот-Прикамье».

- Хорошая игра получилась: быстрая, с обилием борьбы, атак и переходами от обороны в атаку – живая такая игра. Нелепые удаления, конечно, свели на нет все наши старания. Чуть-чуть не дотерпели. Соперника – с победой. Двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В инфекционной больнице Ижевска пациенты в палате соседствуют с мышами.

- Монтаж туалетных кабин начался на Центральной площади Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летняя жительница Удмуртии обвиняется в нападении на бабушку
Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
Чудеса под Новый год: ижевчане могут бесплатно отправить родным открытку из офиса Сбербанка
Более 2000 сотрудников полиции Удмуртии будут охранять общественный порядок в новогодние праздники
ХК «Ижсталь» уступила команде из Ташкента «Хумо»
Дед Мороз подарил сноуборд белым медведям в Ижевске
Пригородные поезда до Игры начнут курсировать из Ижевска
Жителя Ижевска подозревают в краже телефона в больнице
Власти Ижевска расторгли контракт на строительство площадки для собак
Монтаж туалетных кабин начался на Центральной площади Ижевска
Молодой человек из Удмуртии осужден за долги по алиментам
В одном из банков Ижевска обнаружена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей
Сотрудники Госавтоинспеции Ижевска осуществили мечту 3-летнего мальчика
В ночь с 24 на 25 декабря в Удмуртии ожидается ледяной дождь
Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений пройдет в Ижевске
11-летний ребенок получил травмы в ДТП в Ижевске
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
И.о. министра здравоохранения Удмуртии рассказал о судьбе горбольницы №2
Три долгостроя в Удмуртии сдадут в 2020 году
Убийство, совершенное 21 год назад в Удмуртии, раскрыли
На Кремлевскую ёлку в Москву отправятся 44 школьника из Удмуртии
Почти половина населения Удмуртии привились против гриппа перед началом эпидсезона
Новая спортплощадка появится на территории школы № 81 в Ижевске
Двое жителей Воронежской области сбывали наркотики на территории Удмуртии