Более 2000 сотрудников полиции Удмуртии будут охранять общественный порядок в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-25T09:05:30+03:00

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В Удмуртии в новогодние праздники более 2000 сотрудников полиции будут охранять общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- На территории Удмуртии планируется проведение более 1500 различных мероприятий, ожидаемое количество участников - около 200 тысяч человек. В ночь с 31 декабря 2019г. на 1 января 2020г. в населенных пунктах Удмуртии запланировано проведение 49 массовых мероприятий, в которых ожидается участие около 35 тысяч жителей и гостей республики, - цитирует пресс-служба заместитель начальника полиции МВД по Удмуртии Сергея Козлова.

Также в местах проведения праздничных мероприятий для охраны задействуют сотрудников Росгвардии, частных организаций и народные дружинники.

Особое внимание полицейскими в новогодние праздники будет уделяться пресечению распития алкоголя и удалению с улиц граждан, находящихся в состоянии опьянения, выявлению пьяных водителей, а также несовершеннолетних, находящихся на улицах и в иных общественных местах ночью без сопровождения взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU