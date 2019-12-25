Дед Мороз подарил сноуборд белым медведям в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-25T07:37:09+03:00

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Дед Мороз вручил первые подарки животным из зоопарка в Ижевске. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

Сначала подарки получили хазры, степные лисы и белые медведи. Белым медведям Думке и Пурге вручили сноуборды.

- Медведица Думка и ее дочка Пурга по очереди вылизывали свои подарки, переворачивали, брали в зубы и вновь лизали, - сообщается на странице зоопарка.

Степным лисам (корсакам) подарили игрушки. Чтобы не напугать животных, Дед Мороз положил в коробки приманку. После ухода волшебника самый храбрый лисенок распаковал коробку.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Хазрам дед Мороз подарил их любимую еду - орехи и свежемороженую саранчу. Животные долго спорили, кто откроет коробку, пока один из них не воспользовался суматохой и не сорвал праздничный бант с коробки.

Обитатели зоопарка будут получать подарки каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU