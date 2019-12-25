Дед Мороз подарил сноуборд белым медведям в Ижевске
Дед Мороз вручил первые подарки животным из зоопарка в Ижевске. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».
Сначала подарки получили хазры, степные лисы и белые медведи. Белым медведям Думке и Пурге вручили сноуборды.
- Медведица Думка и ее дочка Пурга по очереди вылизывали свои подарки, переворачивали, брали в зубы и вновь лизали, - сообщается на странице зоопарка.
Степным лисам (корсакам) подарили игрушки. Чтобы не напугать животных, Дед Мороз положил в коробки приманку. После ухода волшебника самый храбрый лисенок распаковал коробку.
Фото: vk.com/club_udm_zoo
Хазрам дед Мороз подарил их любимую еду - орехи и свежемороженую саранчу. Животные долго спорили, кто откроет коробку, пока один из них не воспользовался суматохой и не сорвал праздничный бант с коробки.
Обитатели зоопарка будут получать подарки каждый день.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Власти Ижевска расторгли контракт на строительство площадки для собак
Монтаж туалетных кабин начался на Центральной площади Ижевска
Сотрудники Госавтоинспекции осуществили мечту 3-летнего мальчика
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Все о животных в Ижевске»