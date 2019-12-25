2019-12-25T06:31:54+03:00
Происшествия

Жителя Ижевска подозревают в краже телефона в больнице

Он похитил телефон у соседа по палате
Анастасия Захарова
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Фото: Илья МарченкоФото: Илья Марченко
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38-летнего ижевчанина подозревают в краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Полицейские установили, что подозреваемый лежал в одной из республиканских больниц. Он похитил телефон у соседа по палате, самовольно ушел из поликлиники и сдал устройство в ломбард. Утром потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый был ранее судим.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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