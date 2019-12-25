2019-12-25T12:16:19+03:00
Происшествия

Две легковушки столкнулись в Ижевске

ДТП произошло 24 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 24 декабря напротив дома №4 по улице Армейская столкнулись две легковушки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 18-летний водитель «Митсубиси» врезался в «БМВ» под управлением 29-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Митсубиси» получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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