2019-12-25T17:12:09+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили школьников Октябрьского района Ижевска с наступающим Новым годом

Акция под названием «Полицейский Дед Мороз» стартовала 25 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
Изменить размер текста:

В Ижевске стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Главный волшебник и Снегурочка поздравляют детей, оказавшихся в сложных социальных условиях, с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Юные ижевчане с восторгом встречают гостей, рассказывают им стихи и исполняют песни. В свою очередь, полицейский Дед Мороз и его внучка поздравляют ребят с главным зимним праздником, дарят сладкие подарки и напоминают о правилах личной безопасности дома, на улице и в школе, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Первым на очереди оказался Октябрьский район Ижевска, далее Ленинский. А в ближайшие дни полицейские Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи, проживающие в Индустриальном, Первомайском и Устиновском районах города, воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В ДТП под Ижевском пострадали пять человек. Подробнее.

- У телефонных мошенников появился новый вид развода! Будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии незаконно сбывал холодное оружие
Как будет ходить общественный транспорт в Новогодние праздники?
Ремонт пешеходного моста через речку Подборенка в Ижевске продолжается
На улице Пушкинской в Ижевске появилась новая иллюминация
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили школьников Октябрьского района Ижевска с наступающим Новым годом
Пять человек получили травмы в ДТП под Ижевском
Мошенники-врачи: у пенсионерки из Ижевска похитили 160 тысяч рублей под предлогом лечения
Дворник-художник из Ижевска поздравил с профессиональным праздником спасателей
Две легковушки столкнулись в Ижевске
За 2019 год в Удмуртии разыскивали 447 человек
16-летняя жительница Удмуртии обвиняется в нападении на бабушку
Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
Чудеса под Новый год: ижевчане могут бесплатно отправить родным открытку из офиса Сбербанка
Более 2000 сотрудников полиции Удмуртии будут охранять общественный порядок в новогодние праздники