Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили школьников Октябрьского района Ижевска с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-25T17:12:09+03:00

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В Ижевске стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Главный волшебник и Снегурочка поздравляют детей, оказавшихся в сложных социальных условиях, с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Юные ижевчане с восторгом встречают гостей, рассказывают им стихи и исполняют песни. В свою очередь, полицейский Дед Мороз и его внучка поздравляют ребят с главным зимним праздником, дарят сладкие подарки и напоминают о правилах личной безопасности дома, на улице и в школе, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Первым на очереди оказался Октябрьский район Ижевска, далее Ленинский. А в ближайшие дни полицейские Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи, проживающие в Индустриальном, Первомайском и Устиновском районах города, воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU