Пять человек получили травмы в ДТП под Ижевском

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-25T14:43:47+03:00

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В Удмуртии на 155 км автодороги «Подъезд к Перми и Ижевску от автодороги М-7 Волга» на территории Завьяловского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 74-летний водитель машины «Рено Логан» ехал по «встречке», где врезался в машины «Хенде» под управлением 33-летней женщины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Рено» и его пассажир – 73-летняя женщина, водитель «Хенде» и его пассажиры – 63 и 39-летние женщины получили травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU