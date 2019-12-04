«Похожи на собак»: в зоопарке Ижевска появились необычные козы
В зоопарке Ижевска появились необычные нубийские козы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Первое, что бросается в глаза – длинные, свисающие уши, как у спаниелей, их длина может достигать 25 сантиметров. Мордочка с горбатым носом и широким лбом. Окрас животного может быть совершенно любым – от угольно-чёрного до коричневого и даже пятнистого. Шёрстка короткая и тонкая, шелковистая. У нубийских коз довольно крупный размер, средний рост самок 80 сантиметров, самцов – 85, - говорится в сообщении.
Также по информации сотрудников зоопарка, козы чем-то напоминают собак. Иногда они могут быть спокойными и ласковыми, а иногда активными и шумными. Еще они любят покричать и часто «облаивают» чужаков громким блеянием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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