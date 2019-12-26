2019-12-26T08:21:30+03:00
Происшествия

30 человек и 3 млн рублей: турагентство обманывало жителей Ижевска

Организация была зарегистрирована в мае 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в полицию обратились 30 жителей столицы Удмуртии, Екатеринбурга, Казани и Ханты-Мансийского автономного округа с сообщением о мошенничестве турагентства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что организация была зарегистрирована в Ижевске в мае 2018 года. Также была открыт офис в Санкт-Петербурге. Также велась работа по привлечению клиентов в соцсетях. С мая 2018 года по январь 2019 года турагнет занимался организацией туров по различным направлениям, свои обязательства по которым выполнял в полном объеме. С начала 2019 года обязательства перед клиентами турагентство уже не выполняло, - сообщает пресс-служба.

Также клиентам предлагались «проверочные туры», чтобы оценить качество оказания услуг отелем. В этом случае клиент получал тур по низкой цене. Общий ущерб составил 3 млн рублей.

Полицейскими была изъята бухгалтерская документация, свидетельствующая как об отсутствии намерений турагента в исполнении своих обязательств перед клиентом, так и об отсутствии деловых связей с отелями по организации «проверочных» туров в целом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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