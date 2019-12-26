2019-12-26T08:53:19+03:00
Общество

Уроженка Ижевска принимает участие на международном конкурсе красоты

Финал конкурса состоится 31 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/vikataeva/Фото: instagram.com/vikataeva/
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Уроженка Ижевска Виктория Коротаева прошла отбор на международный конкурс красоты. Об этом сообщает сайт zvezdi.ru.

- Виктория Коротаева родилась в Ижевске и еще там начала свою модельную карьеру, но не принимала участие в конкурсах красоты. После того, как она переехала в Москву, узнала об отборе на международный конкурс Miss Nation и в августе подала заявку на участие. По итогам онлайн-голосования она прошла отборочный этап, и теперь будет представлять Россию в финальной части в ОАЭ, - сообщается на сайте.

Фото: zvezdi.ru

Фото: zvezdi.ru

Сам конкурс был организован только в 2016 году. Его отличительной особенностью является то, что главный критерий победы – «природная» красота участниц.

Финал состоится 31 декабря в Дубае, а страна-победительница получит право на проведение международного конкурса в следующем году. Проголосовать за Викторию можно на официальном сайте конкурса.

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Ролик Виктории Коротаева из Ижевска для Мисс Нация 2019/ Viktoria Korotaeva for Miss Nation 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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