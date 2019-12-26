Открытие главной ёлки и ледового городка на Центарльной площади в Ижевске состоится 27 декабря

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-26T10:08:06+03:00

Зажечь огни на ёлке приедет Тол Бабай, Лымы Ныл и их друзья

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В Ижевске 27 декабря на Центральной площади откроют ледовый городок и главной ёлки. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Зажечь главную елку Удмуртии приедет Тол Бабай, Лымы Ныл и их друзья. Гости праздника узнают, что общего между Тол Бабаем и великанами Земли Удмуртской - алангасарами, которые изображены на ледовой композиции. Удивит всех и необычный прилет Деда Мороза. На чем прилетит зимний волшебник специально из Великого Устюга, приземлится ли он на Космодроме Удмуртия, горожане узнают только 27 декабря в 19:00, - сообщает пресс-служба.

На протяжении представления фигуры ледового городка буду оживать. В верхней части Центральной площади горожан и гостей Ижевска будут встречать символические ворота, Дед Мороз со Снегурочкой, известные персонажи из удмуртских сказок. Основной ледовый городок размещен около киноцентра «Россия». Центральный объект - огромная скульптурная композиция - прогулочно-игровой комплекс, объединяющий четыре стороны света и делающий Удмуртию центром Вселенной.

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ИСТОЧНИК KP.RU