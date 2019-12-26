2019-12-26T10:08:06+03:00
Общество

Открытие главной ёлки и ледового городка на Центарльной площади в Ижевске состоится 27 декабря

Зажечь огни на ёлке приедет Тол Бабай, Лымы Ныл и их друзья
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске 27 декабря на Центральной площади откроют ледовый городок и главной ёлки. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Зажечь главную елку Удмуртии приедет Тол Бабай, Лымы Ныл и их друзья. Гости праздника узнают, что общего между Тол Бабаем и великанами Земли Удмуртской - алангасарами, которые изображены на ледовой композиции. Удивит всех и необычный прилет Деда Мороза. На чем прилетит зимний волшебник специально из Великого Устюга, приземлится ли он на Космодроме Удмуртия, горожане узнают только 27 декабря в 19:00, - сообщает пресс-служба.

На протяжении представления фигуры ледового городка буду оживать. В верхней части Центральной площади горожан и гостей Ижевска будут встречать символические ворота, Дед Мороз со Снегурочкой, известные персонажи из удмуртских сказок. Основной ледовый городок размещен около киноцентра «Россия». Центральный объект - огромная скульптурная композиция - прогулочно-игровой комплекс, объединяющий четыре стороны света и делающий Удмуртию центром Вселенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Монтаж туалетных кабин начался на Центральной площади Ижевска.

Новогоднюю ель монтируют на Центральной площади Ижевска.

- Группа «Пицца», световидеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники на Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие главной ёлки и ледового городка на Центарльной площади в Ижевске состоится 27 декабря
Уроженка Ижевска принимает участие на международном конкурсе красоты
30 человек и 3 млн рублей: турагентство обманывало жителей Ижевска
В одном из домов в Удмуртии не было газа четыре месяца из-за принципиальной женщины
Осужденному за убийство знакомого в Удмуртии увеличили срок лишения свободы
В Ижевске выросло количество заболевших корью?
«Мир не без добрых людей»: в зоопарк Ижевска привезли спасенного журавля
Житель Удмуртии незаконно сбывал холодное оружие
Как будет ходить общественный транспорт в Новогодние праздники?
Ремонт пешеходного моста через речку Подборенка в Ижевске продолжается
На улице Пушкинской в Ижевске появилась новая иллюминация
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили школьников Октябрьского района Ижевска с наступающим Новым годом
Пять человек получили травмы в ДТП под Ижевском
Мошенники-врачи: у пенсионерки из Ижевска похитили 160 тысяч рублей под предлогом лечения
Дворник-художник из Ижевска поздравил с профессиональным праздником спасателей
Две легковушки столкнулись в Ижевске
За 2019 год в Удмуртии разыскивали 447 человек
16-летняя жительница Удмуртии обвиняется в нападении на бабушку
Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
Чудеса под Новый год: ижевчане могут бесплатно отправить родным открытку из офиса Сбербанка
Более 2000 сотрудников полиции Удмуртии будут охранять общественный порядок в новогодние праздники