Алина Загитова выступила в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Москве

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-26T13:49:44+03:00

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В Москве прошел первый показ мюзикла Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором в главной роли каталась олимпийская чемпионка Алина Загитова. После шоу девушка поделилась эмоциями.

- Для меня на этом шоу главное - показать образ, а не технику, ее я еще буду дорабатывать. Было очень много нового. Парные поддержки для меня сложнее, чем прыжки. В одиночном катании ты сама все контролируешь, а тут надо влиться в работу с партнером. Не знаю, пойду ли в парное катание. В детстве мне это было интересно, сейчас просто наслаждаюсь тем, что происходит. В будущее я не смотрю, живу сегодняшним днем, - рассказала Загитова журналистам.

Напомним, шоу можно будет увидеть в Москве с 25 декабря по 7 января 2020 года.

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В Москве прошла премьера мюзикла на льду Спящая красавица. Легенда двух королевств с участием Алины Загитовой .

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ИСТОЧНИК KP.RU