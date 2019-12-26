Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место на «Ижевской винтовке»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-26T13:51:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске по итогам индивидуальной гонки на дистанции 15 км первое место заняла биатлонистка Ульяна Кайшева. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Ульяна прошла дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды, допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (+59,5 секунды, 2 промаха), третьей - Евгения Павлова (+1.04,5; 2).

Соревнования «Ижевская винтовка» - отборочный турнир для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Турнир завершится 28 декабря.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На трассе Удмуртии водитель сбил насмерть пешехода.

- Идешь умываться, а там... ржавая вода. Именно с такой ситуацией столкнулись жители Соцгорода в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU