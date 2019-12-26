2019-12-26T13:51:24+03:00
Спорт

Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место на «Ижевской винтовке»

Соревнования прошли 26 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
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В Ижевске по итогам индивидуальной гонки на дистанции 15 км первое место заняла биатлонистка Ульяна Кайшева. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Ульяна прошла дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды, допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (+59,5 секунды, 2 промаха), третьей - Евгения Павлова (+1.04,5; 2).

Соревнования «Ижевская винтовка» - отборочный турнир для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Турнир завершится 28 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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