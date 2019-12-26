2019-12-26T13:47:30+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии машина насмерть сбила пешехода

ДТП произошло 25 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 31 км автодороги «Игра-Глазов» на территории Балезинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 67-летний водитель машины «Фиат Дукато» сбил 51-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении с транспортом и на его одежде не было световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП мужчина получил смертельную травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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