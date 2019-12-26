Жители Соцгорода в Ижевске пожаловались на ржавую воду
В Ижевске жители района Соцгород пожаловались на ржавую воду из крана. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Специалистами водоканала была проведена проверка, в ходе которой установлено, что при проведении монтажных работ в строящемся доме по улице Ленина подрядной организацией произведено незаконное вмешательство в работу сетей водоснабжения - сорвана пломба, открыт вновь проложенный участок водопровода. Эти действия привели к нарушению гидравлического режима работы сетей, - сообщает пресс-служба.
На данный момент участок водопровода восстановлен. В жилых домах района Соцгорода подали воду надлежащего качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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