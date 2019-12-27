2019-12-27T07:25:20+03:00
Происшествия

Могила Децла, скончавшегося в Ижевске, сгорела в Москве

Мать рэпера считает, что ее подожгли
Анастасия Захарова
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Фото: Официальная страница ВКФото: Официальная страница ВК
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На Пятницком кладбище в Москве сгорела могила рэпера Децла, который скоропостижно скончался в Ижевске в феврале уходящего года. Об этом сообщает 360°.

Мать Децла Ирина Толмацкая сообщила телеканалу, что считает это поджогом.

-Я думаю, что это определенно поджог. <…> Очень странно все. Я не знаю, кому и зачем это нужно было. Ребята, которые здесь работают, настаивают на том, что это несчастный случай. Я не буду на них заявлять, - сказала Ирина Толмацкая телеканалу.

По ее словам, сгорели венки, портрет, пожелания и письма от поклонников. Могила напротив не пострадала.

В администрации кладбища заявили,что точная причина пожара пока неизвестна. Около могилы не работают камеры видеонаблюдения.

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скоропостижно скончался в Ижевске в этом году. Артист выступал в клубе на дне рождения ижевского бизнесмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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