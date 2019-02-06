Сотрудника клуба, где погиб Децл, уволили после программы Андрея Малахова

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-06T06:51:36+03:00

Оказалось, что он не был свидетелем смерти исполнителя

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Сотрудника клуба, который утверждал, что был свидетелем смерти Децла уволили после программы Андрея Малахова. Об этом сообщает сайт starhit.ru.

На программе «Прямой эфир» Андрея Малахова сотрудник клуба рассказывал, что видел Децла и как он жаловался на боли, и как ему после стало плохо. Но коллеги утверждают, что молодого человека не было в клубе во время смерти Децла. Смена сотрудника закончилась в 23:30, а исполнителю стало плохо уже после часа ночи.

Как сообщается на сайте starhit.ru увольнение связано с тем, что он два дня назад серьезно нахамил руководству.

Напомним, Децл погиб в ночь на 3 февраля в ижевском клубе. Перед смертью Децл выступал на вечеринке в честь дня рождения ижевского бизнесмена. Супруга именинника прокомментировала случившееся.

Стали известны время и место похорон погибшего в Ижевске рэпера Децла.

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ИСТОЧНИК KP.RU