2019-12-27T10:52:12+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева попыталась научить блогеров кататься на коньках

У них получилось
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/liza_tuktamishevaФото: vk.com/liza_tuktamisheva
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Елизавета Туктамышева попробовала научить кататься на коньках блогеров. Они вышли на каток и попробовали разучить простую связку за час.

Авторы youtube-канала «Парни пробуют» рассказали в начале видео, что Елизавета Туктамышева часто их смотрит и однажды призналась, что хотела бы попробовать с ними фигурное катание. В итоге блогеры вышли вместе с Лизой на каток. В конце фигуристка подарила блогерам цветы со словами «Вы покорили мое сердце».

Парни пробуют ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ с Лизой Туктамышевой.https://vk.cc/a5XLw6 купи билет и получи шанс стать миллиардером! Вы так долго этого просили, и свершилось! Сегодня парни пробуют фигурное катание. Очаровашка Туктамышева с достоинством пережила этот опыт и вышла, как всегда, чемпионкой! Подписывайтесь на Лизу - http://instagram.com/liza_tuktik Сметана в соцсетях: Шакулин http://instagram.com/shakulin_vasya Гришечкина http://instagram.com/jane_gri Калинкин http://instagram.com/mutaboring Аня продюсер http://instagram.com/yoshka Вова оператор http://instagram.com/vlasov Рома оператор http://instagram.com/palchenkov Инстаграм https://www.instagram.com/smetanatv VK http://vk.com/smetanatv FB http://fb.com/smetanatvru ОК https://ok.ru/smetanatv Twitch http://www.twitch.tv/smetanatvx По всем вопросам: tv@vsmetane.ru 2019 Smetana

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ИСТОЧНИК KP.RU

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