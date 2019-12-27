Новый спортивный парк открыли у школы №81 в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-27T08:54:08+03:00

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В Ижевске у школы №81 открылся новый спортивный парк «Союзники». Об этом сообщает пресс-служба города.

- Парк – это многофункциональная спортивная площадка, где установлены уличные тренажеры, теннисный стол, спортивные скамейки, а также поле с травмобезопасным резиновым покрытием для занятий игровыми видами спорта: баскетболом, мини-футболом и волейболом, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Ижевска

Проект площадки участвовал в инициативном бюджетировании и получил субсидию республиканского бюджета в размере 1 млн рублей, 15% от стоимости обеспечил бюджет города Ижевска, 100 тысяч рублей - спонсорская помощь 150 тысяч рублей – вклад местных жителей в обустройство спортивного парка.

Напомним, в этом году Ижевск представил на конкурс 8 проектов, 5 из них стали победителями. На следующий год горожанами уже подготовлено 28 проектов для участия в конкурсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU