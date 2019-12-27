2019-12-27T08:54:08+03:00
Общество

Новый спортивный парк открыли у школы №81 в Ижевске

Проект участвовал в конкурсе «Инициативное бюджетирование»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске у школы №81 открылся новый спортивный парк «Союзники». Об этом сообщает пресс-служба города.

- Парк – это многофункциональная спортивная площадка, где установлены уличные тренажеры, теннисный стол, спортивные скамейки, а также поле с травмобезопасным резиновым покрытием для занятий игровыми видами спорта: баскетболом, мини-футболом и волейболом, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Проект площадки участвовал в инициативном бюджетировании и получил субсидию республиканского бюджета в размере 1 млн рублей, 15% от стоимости обеспечил бюджет города Ижевска, 100 тысяч рублей - спонсорская помощь 150 тысяч рублей – вклад местных жителей в обустройство спортивного парка.

Напомним, в этом году Ижевск представил на конкурс 8 проектов, 5 из них стали победителями. На следующий год горожанами уже подготовлено 28 проектов для участия в конкурсе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Важная информация для водителей. В Ижевске на время праздников ограничат движение по ул. Пушкинской.

- В Москве сгорела могила Децла, который скончался в Ижевске. Что думает об этом мать рэпера?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый спортивный парк открыли у школы №81 в Ижевске
В Ижевске открылся самый большой бесплатный каток!
Уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева попыталась научить блогеров кататься на коньках
Шесть новых машин вступили в строй для борьбы со снегом
Могила Децла, скончавшегося в Ижевске, сгорела в Москве
Движение по улице Пушкинской ограничат в Ижевске в праздники
Общественники провели в Ижевске рейд по магазинам, где продают «снюсы»
У ижевчанина похитили более 180 тысяч рублей под предлогом выдачи кредита
Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Удмуртии
С нового года в Удмуртии к онкологу сможет записывать только терапевт
В коррекционные школы №39 и №79 Ижевска закупят оборудование и мебель
Уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении малолетней жительницы Удмуртии направили в суд
В Ижевске пройдет первый новогодний шеринг-фестиваль «ВСЕ ВМЕСТЕ»
Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место на «Ижевской винтовке»
Алина Загитова выступила в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Москве
На трассе Удмуртии машина насмерть сбила пешехода
Жители Соцгорода в Ижевске пожаловались на ржавую воду
На улице Максима Горького в Ижевске демонтируют пешеходный переход
Пятеро жителей Удмуртии обвиняются в серии краж
Открытие главной ёлки и ледового городка на Центарльной площади в Ижевске состоится 27 декабря
Уроженка Ижевска принимает участие в международном конкурсе красоты