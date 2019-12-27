Движение по улице Пушкинской ограничат в Ижевске в праздники
Движение автомобилей по ул. Пушкинской ограничат в городе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Ижевску.
31 декабря нельзя будет проехать по улице Пушкинской с 20:00 до 3:00 на участке от пер. Широкий до ул. Красногеройской. Общественный транспорт будет ходить по установленным маршрутам. Ограничения коснутся только личного и большегрузного автотранспорта.
С 1 января по 7 января движение будет ограничено с 19:00 до 21:00 на участке от пер. Широкий до ул. Красногеройской. Общественный транспорт будет ходить по установленным маршрутам.
Полную праздничную программу на новогодние праздники можно посмотреть здесь.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Группа «Шляпники», метание валенка и группа «сУхой день»: чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?
В Ижевске пройдет первый новогодний шеринг-фестиваль «ВСЕ ВМЕСТЕ»
Открытие главной елки и ледового городка состоится 27 декабря на Центральной площади
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»