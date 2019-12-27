2019-12-27T10:36:18+03:00
Общество

Движение по улице Пушкинской ограничат в Ижевске в праздники

Ограничения продлятся в течение всех новогодних каникул
Анастасия Захарова
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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Движение автомобилей по ул. Пушкинской ограничат в городе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Ижевску.

31 декабря нельзя будет проехать по улице Пушкинской с 20:00 до 3:00 на участке от пер. Широкий до ул. Красногеройской. Общественный транспорт будет ходить по установленным маршрутам. Ограничения коснутся только личного и большегрузного автотранспорта.

С 1 января по 7 января движение будет ограничено с 19:00 до 21:00 на участке от пер. Широкий до ул. Красногеройской. Общественный транспорт будет ходить по установленным маршрутам.

Полную праздничную программу на новогодние праздники можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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