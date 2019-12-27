Подрядчиков на содержание улично-дорожной сети определили в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-27T10:43:21+03:00

Новые подрядчики будут работать 1,5 года

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В Ижевске определили подрядчиков на содержание улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба города.

- С 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года содержанием улично-дорожной сети города будут заниматься: в Октябрьском и Индустриальном районах муниципальное предприятие «ДРЭУ», в Ленинском районе - ИжАвтоСнаб, в Первомайском - Строй-18 и в Устиновском – Радонеж, - сообщает пресс-служба.

Организации будут заниматься содержанием проезжей части, тротуаров, ливневой канализации, сбор мусора, устранение дефектов дороги, вывоз снега. Новые муниципальные контракты дополнены перечнем работ по содержанию газонов, остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU