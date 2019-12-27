2019-12-27T11:15:20+03:00
Происшествия

Подросток из Удмуртии подозревается в краже пиротехники почти на 100 тысяч рублей

Злоумышленником оказался 16-летний житель Каракулино
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в полицию поступило сообщение о краже пиротехники из торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Индивидуальный предприниматель сообщил, что ночью неизвестные проникли в торговый павильон и похитили петарды, свечи, гирлянды, наушники и деньги. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 16-летний местный житель. Похищенное имущество подросток сложил в мешки и увез на санках. В ходе обыска в сарае у дома подозреваемого, полицейские обнаружили 4 мешка с похищенным. Как пояснил подросток, часть пиротехнических изделий и гирлянд он собирался продать, другую часть оставить себе, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил 87 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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